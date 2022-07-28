Житель Ангарска отсудил у дилера 26 млн рублей за бракованный Bentley Bentayga

Ангарский городской суд Иркутской области постановил, чтобы автосалон выплатил местному жителю 26 млн рублей за Bentley Bentayga с производственным браком, который приобрел мужчина, сообщает 28 июля пресс-служба суда.

Известно, что ангарчанин приобрел автомобиль в ноябре 2017 года за 13 млн рублей. В процессе эксплуатации в транспорте были обнаружены производственные недостатки, что подтвердилось во время диагностики в салоне официального дилера в Красноярске.

Ремонтные работы длились почти три месяца, все это время владелец иномарки был лишен возможности использовать автомобиль. Кроме того, через несколько месяцев, когда прошла гарантия, в Bentley вновь выявились дефекты, которые пришлось устранять уже за свой счет.

«Для установления причин возникновения недостатков автомобиля ему пришлось обратиться к независимому эксперту. После чего истец принял решение о возврате некачественного автомобиля импортеру», – рассказали в суде.

В судебном заседании ответчик иск не признал, приведя ряд аргументов, однако его доводы были признаны несостоятельными. Это же подтвердила судебная автотехническая экспертиза.

Ответчику необходимо выплатить ангарчанину более 26 миллионов рублей: в сумму вошли средства, уплаченные за транспортное средство по договору купли-продажи, разница между ценой автомобиля, установленной договором, и его ценой на момент вынесения решения суда, убытки в виде процентов, уплаченных по кредитному договору, неустойка за нарушение сроков удовлетворения требований потребителя, штраф, а также компенсация морального вреда.