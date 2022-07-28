Некоторые частные перевозчики в Иркутске решили повысить цену на проезд – теперь до 35 рублей

Частные перевозчики в Иркутске по маршрутам № 5к, 11к, 17, 23 и 49 уведомили мэрию о намерении повысить стоимость проезда до 30-35 рублей, сообщает администрация города.

«Стоимость поездки составит 30 рублей в дневное время и 35 рублей после 20:00. Об этом уведомил представитель компании, осуществляющей пассажирские перевозки по данным маршрутам», – рассказали в мэрии.

Тариф будет изменен с 15 августа. Транспорт, где вырастет цена, перемещается по следующим направлениям: № 5к «м/р Солнечный (Сибэкспоцентр) – Ц.Рынок – м/р Солнечный (Сибэкспоцентр)», 11к «Бульвар Постышева – Ц.Рынок», № 17 «м/р Солнечный – ул. Волжская – м/р Солнечный», № 23 «Ц.Рынок – М.Конева» и № 49 «м/р Топкинский – Автовокзал – Ц. Рынок – Ж.Д. Вокзал – Цирк – Автовокзал – м/р Топкинский».

Напомним, ранее стоимость проезда была увеличена в муниципальном общественном транспорте Иркутска – до 25 рублей.