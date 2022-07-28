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В Иркутской области из-за роста заболеваемости ковидом вновь рекомендовано носить макси в медучреждениях

В Иркутской области, как и по всей России, отмечается рост количества вновь выявленных случаев новой коронавирусной инфекции. Губернатор Игорь Кобзев на заседании оперштаба рекомендовал готовиться к новым вспышкам заболевания. Кроме того, принято решение о необходимости использовать защитные макси посетителям медицинских учреждений.

– К сожалению, мы видим, что коронавирус никуда не делся. Появились новые штаммы – «Ниндзя», «Кентавр». По состоянию на вчерашний день, суточная заболеваемость COVID-19 в РФ впервые с апреля превысила девять тысяч случаев. Растет заболеваемость и в Иркутской области. Все эти данные говорят о том, что нам надо быть готовыми к возможным новым вспышкам коронавируса, – сказал Игорь Кобзев, открывая заседание.

Глава региона напомнил о недавних своих поручениях по борьбе с ковидом. В частности, необходимо проконтролировать количество инфекционных коек, запас лекарств, средств индивидуальной защиты и кислорода, усилить работу по вакцинации и ревакцинации от коронавируса, проверить исправность медицинского оборудования. Также поручено обновить оперативный план развертывания ковидных коек и госпиталей.

Особое внимание члены штаба обратили на необходимость ревакцинации и вакцинации от коронавирусной инфекции жителей региона. После снятия ограничительных мер наблюдается спад обращений в медучреждения по этому поводу, однако прививка по-прежнему остается самой действенной мерой профилактики заболевания и его осложнений. Поставить вакцину можно в поликлиниках по месту жительства, ажиотажа и очередей в настоящее время нет.

– Напомню, что ревакцинироваться от COVID можно первым компонентом «Спутника V» – он идентичен «Спутнику Лайт».  Приближается учебный год. Прошу в первую очередь в течение августа обеспечить иммунизацией работников образовательных организаций и социальных учреждений, – сказал Игорь Кобзев.

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Члены оперативного штаба поддержали предложение руководителя Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Дмитрия Савиных рекомендовать посетителям медицинских учреждений вновь использовать защитные маски. Кроме того, санитарно-противоэпидемической комиссией Правительства Иркутской области рекомендовано ношение масок в транспорте и в общественных местах пожилым людям и лицам из групп риска тяжелого течения новой коронавирусной инфекции.

Как рассказал наделенный полномочиями министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов, в настоящее время на стационарном лечении в регионе находится 264 человека c коронавирусной инфекцией, при этом у 52 пациентов отмечается тяжелое течение болезни. В 26 медицинских организациях действует 388 инфекционных коек, в том числе 235 коек с кислородной подводкой. Свободный коечный фонд составляет 19,5%. На амбулаторном лечении по COVID-19 находится 618 человек. Проводится превентивная госпитализация пациентов старше 60 лет.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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