Сотрудника администрации в Приангарье уличили в продаже наркотиков на рабочем месте

Осуждены члены организованной преступной группировки, которые занимались продажей наркотиков на территории Мамско-Чуйского района Иркутской области. Одним из участников банды оказался сотрудник районной администрации, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в 2018 году супруги, проживающие в Мамско-Чуйском районе, для продажи наркотиков создали преступную группу, в которую вошли наркозависимые жители города Иркутска и Республики Бурятия в возрасте от 38 до 41 года. Участники собирали наркосодержащие растения на территории Республики Бурятия, перерабатывали, фасовали и транспортировали в Иркутск, а в последующем – в Мамско-Чуйский район для реализации.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий был зафиксирован факт незаконного сбыта наркотических средств в помещении ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Мамско-Чуйскому району», при этом сбытчиком являлся сотрудник данного учреждения, который входил в преступную группу», – рассказали в прокуратуре.

Организаторам преступления назначили наказание в виде 13 и 14 лет лишения свободы с отбыванием в колониях общего и строгого режима. Соучастники получили по 14 лет лишения свободы в колониях строгого и особого режима.