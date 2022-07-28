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Жители села Кривошапкино в Иркутской области почти 5 суток оставались без света из-за шторма

Почти 5 суток не было света в домах жителей села Кривошапкино в Киренском районе Иркутской области, где накануне был зафиксирован шторм, – электроснабжение на этой территории удалось полностью восстановить лишь сегодня, рассказал глава региона Игорь Кобзев.

«Энергоснабжение в Киренском районе полностью восстановлено. Об этом мне доложил мэр района Кирилл Викторович Свистелин. Сегодня электричество было подано в дома жителей села Кривошапкино – оно оставалось обесточенным дольше всех», – поделился Кобзев.

Напомним, вечером 23 июля вечером на Киренск и Киренский район налетел ураган, прошли дожди. В результате ненастья 14 соцобъектов и 12 тысяч человек остались без электричества. Частично электроснабжение удалось восстановить только на следующий день. Установлено, что стихия повредила 6 км электросетей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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