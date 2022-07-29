Ученые назвали причину урагана в Киренском районе и зафиксировали порывы до 115 км/ч

Ученые Иркутского филиала 28 июля СО РАН назвали причину урагана, который обрушился на Киренский район вечером 23 июля: виной тому – локальное скопление грозовых облаков, рассказали в организации.

«Ураган был связан с формированием на подветренных склонах Прибайкальского хребта вблизи северной оконечности озера Байкал мезомасштабного конвективного комплекса локального скопления грозовых облаков, которое уже проявило себя сильной грозой 19 июля в западных и южных районах Иркутской области. Чтобы сформировалось такое мощное по вертикали грозовое облако, необходим был интенсивный дневной прогрев. В Киренске максимальная температура воздуха в дневные часы достигла 30°С. Южные прогретые массы воздуха, обогатившиеся влагой над акваторией Байкала, при переваливании Прибайкальского хребта встретились с опускающимися холодными воздушными массами, что привело к взрывному развитию грозового облака. Затем оно сместилось на северо-запад и достигло Киренска», – объяснила заведующая базовой кафедрой Института солнечно-земной физики СО РАН – кафедрой метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета Иркутского госуниверситета, кандидат географических наук Инна Латышева.

Заведующая кафедрой также подчеркнула, что в последние 20 лет в Приангарье растет число опасных, в том числе редких погодных аномалий: зимних гроз, смерчей на Байкале, сильных ураганов, продолжительных лесных пожаров и засух. Опять же 23 июля в Киренске в районе городского аэродрома скорость ветра достигла 32 м/с, или 115 км/ч – такие показатели зафиксировали ученые.

Напомним, вечером 23 июля вечером на Киренск и Киренский район налетел ураган, прошли дожди. В результате ненастья 14 соцобъектов и 12 тысяч человек остались без электричества. Частично электроснабжение удалось восстановить только на следующий день. Установлено, что стихия повредила 6 км электросетей. Дольше всех без света оставались жители села Кривошапкино – почти 5 суток.