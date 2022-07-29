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КБ «Солидарность» предупреждает о моенниках

АО КБ «Солидарность» (далее-Банк) сообщает, что есть случаи мошеннических действий со стороны третьих лиц, представляющихся работниками Службы безопасности Банка «Солидарность» / работниками кредитного отдела Банка «Солидарность» / работниками иных подразделений Банка «Солидарность». Обращения могут поступать по телефону, электронной почте, через мессенджеры и СМС.

–При этом злоумышленники, обращаясь от имени работников Службы безопасности Банка «Солидарность» / работников кредитного отдела Банка «Солидарность» / работников иных подразделений Банка «Солидарность», стараются ввести своих собеседников в заблуждение, сообщая, что от их имени пытаются взять кредит, изменить номер контактного телефона, совершить перевод и т.д., и для отмены операции нужно выполнить ряд действий:   сообщить данные банковской карты, счёта, СМС-пароля или кода, перевести денежные средства на резервный / безопасный» счёт и т.п., – говорится в сообщении банка.

Банк обращает внимание, что телефонное взаимодействие с клиентами осуществляет только колл-центр Банка, иные подразделения не уполномочены связываться с клиентами.

Обо всех случаях можно сообщать на официальный e-mail-адрес info@solid.ru, либо на официальный номер телефона 8 800 700 92 20.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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