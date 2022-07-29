Газпромбанк улучшил условия ипотеки с 28 июля

Газпромбанк с 28 июля снизил ставки по стандартным ипотечным программам. Снижение составило 0,4-0,5 п.п. Минимальная ставка по ипотеке на вторичное жилье, новостройку, дом составляет 9,5% годовых, по рефинансированию ипотечных кредитов – 9,9% годовых. Для оформления ипотеки по данным программам при первоначальном взносе от 20% достаточно только паспорта.

Газпромбанк также увеличил максимальную сумму кредита по программе для ИТ-специалистов. Таким образом, банк предлагает своим клиентам уникальную возможность получить кредит на сумму до 23 млн рублей для заемщиков в регионах с численностью от 1 млн человек, до 11 млн рублей – с численностью менее 1 млн человек. При сумме кредита до 18 млн рублей в регионах с численностью 1 млн и более человек и до 9 млн рублей для регионов до 1 млн человек действует ставка 4,4% годовых, а при сумме более 18 млн и 9 млн рублей соответственно – 5% годовых. Ставки действуют при наличии полиса личного страхования.

Узнать подробности о программах ипотечного кредитования Газпромбанка и оставить заявку можно на сайте.