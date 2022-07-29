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Газпромбанк продал долю в сервисе Газпромбанк Инвестиции

Газпромбанк объявляет о продаже контролирующей доли в розничном брокерском сервисе Газпромбанк Инвестиции. Контроль над сервисом перешел к группе его топ-менеджеров. Теперь совокупный пакет, контролируемый руководством компании, составляет 66%.

Независимость в принятии решений позволит сервису Газпромбанк Инвестиции диверсифицировать бизнес, продолжая успешно реализовывать стратегию бизнеса в изменившихся рыночных условиях.

Как заявили его топ-менеджеры, в ближайшее время ООО «ГПБ Инвестиции» сменит юридическое название на ООО «Ньютон Инвестиции», при этом новая структура собственности не повлияет на устойчивую модель бизнеса, изменения никак не коснутся взаимодействия с клиентами и партнерами. Управляющая команда полностью сохранится и будет нацелена на продолжение активного развития компании как одного из лучших в России сервисов для работы на фондовом и валютном рынках.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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