Газпромбанк и «Цифровая ипотека» перешли на работу по API, чтобы ускорить выдачу ипотечных кредитов

Газпромбанк подключился к платформе ДВИЖ от создателей «Цифровой ипотеки» по сверхбыстрому протоколу API. Теперь клиенты при выборе Газпромбанка для оформления ипотеки будут иметь возможность получить решение онлайн в течение нескольких минут.

ДВИЖ — это набор сервисов по автоматизации сделок с недвижимостью. Он помогает застройщику вести клиента на всех этапах покупки: от бронирования объекта до регистрации в Росреестре. Благодаря интеграции по API (протокол для быстрого и безопасного обмена данными) застройщики и их клиенты могут в режиме реального времени взаимодействовать с информационными системами банка.

На практике это означает, что клиенты, которые рассматривают покупку недвижимости в компании, имеющей доступ к сервисам «Цифровой ипотеки», максимально быстро получат решение по своей заявке, выбрав для оформления ипотеки Газпромбанк.

Такая интеграция позволяет оформлять покупку недвижимости в кредит у ведущих застройщиков в ускоренном режиме, выбирая из множества ипотечных программ кредитования, включая ипотеку для специалистов ИТ-компаний, семейную ипотеку и ипотеку с господдержкой.

«Ипотека — ключевой, жизненно важный продукт для наших клиентов, и как социально ориентированный банк мы постоянно работаем над улучшением процесса оформления и выдачи таких кредитов. Теперь благодаря подключению к «Цифровой ипотеке» мы ускорим обработку заявки и таким образом сделаем взаимодействие с Газпромбанком еще удобнее и быстрее», — прокомментировал начальник Департамента ипотечного бизнеса и премиального сегмента Газпромбанка Марк Вайдьянатхан.

«Газпромбанк — наш ключевой банк-партнер, и как платформа, ускоряющая продажи для 100+ девелоперов, мы рады перейти на сверхбыстрый, современный и безопасный обмен данными. Уверен, на фоне растущего рынка ипотечной недвижимости Газпромбанк сможет заметно укрепить свои позиции относительно конкурентов, а для многих представителей банковской сферы это, в свою очередь, может стать хорошим примером того, как грамотные инвестиции в IT позволяют получить технологическое преимущество», — отметил Дмитрий Охрименко, директор по развитию платформы ДВИЖ.