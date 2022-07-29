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Дальневосточный банк предлагает расчетный счет за 0 рублей

Дальневосточный банк напоминает о возможности использования пакетов расчетно-кассового обслуживания для бизнеса. Такой формат предусматривает экономию расходов и получение дополнительных финансовых выгод от банковского обслуживания. Клиент может выбрать подходящий Пакет услуг «Старт», «Лайт», «Бизнес» или «Бизнес Плюс» в зависимости от потребностей компании, ее активности. Линейка пакетов предусматривает оптимальный по цене набор услуг как для стартапов, так и для развивающегося бизнеса.

«Клиенты оценили простой и экономичный подход к расчетно-кассовому обслуживанию: приобретение наиболее востребованных банковских услуг пакетом за фиксированную ежемесячную плату. При этом можно получить еще и скидку до 25%, если оплатить пакет за 3, 6 или 12 месяцев сразу — чем больше срок, тем выгоднее. При изменении потребностей предприятия пакет можно сменить, перейти на более подходящий», — отметил начальник департамента клиентского бизнеса Дальневосточного банка Иван Бабенко.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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