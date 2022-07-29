Примсоцбанк: держатели карты "Мир" могут получить 10% кэшбэк за любые покупки в сети Samsung 1Galaxy

Держатели карт «Мир» от Примсоцбанка могут получить 10% кэшбэка за любые покупки в сети фирменных магазинов Samsung 1Galaxy и на сайте. Акция действует с 19 июля 2022 по 19 августа 2022.



Для этого необходимо:



– Зарегистрировать карту «Мир» от Примсоцбанка на сайте или в мобильном приложении «Привет, Мир!»;

– оплатить любые покупки в сети фирменных магазинов Samsung 1Galaxy или на сайте 1galaxy.ru зарегистрированной картой «Мир» и получить кэшбэк 10%. Максимальная сумма кэшбэка — 10 000 рублей на одну карту за весь период акции;

– кэшбэк будет начислен на вашу карту «Мир» не ранее 3 рабочих дней с момента покупки. В среднем кэшбэк начисляется в течение 5-7 рабочих дней.



Организатор акции — ООО "СТУДИЯ-АРТ"; ОГРН: 1157746649433; Юридический адрес: 121087, г. Москва, проезд Багратионовский, д. 7 к. 3 этаж 1, ПАВ. С1-023. Срок действия акции: 19.07.2022 - 19.08.2022