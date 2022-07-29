Проект «Другое Дело» с Россельхозбанком запустил молодежный подкаст

Гостями первого подкаста на площадке RSHB DIGITAL с ведущей Элеонорой Добровольской, управляющим директором Центра развития финансовых технологий РСХБ, стали руководитель проекта «Другое Дело» Кирилл Хвиль и сотрудники проекта Иван Тристан и Елизавета Дубоносова. Кирилл Хвиль рассказал о том, что из себя представляет проект «Другое Дело», в чем заключается мотивация для участников, а еще от чего зависит успех молодежи, и как можно себя замотивировать, чтобы делать себя и мир вокруг лучше.

Регистрируясь в мини-приложении проекта «Другое Дело» в социальной сети ВКонтакте, молодые люди выполняют задания, связанные с оказанием помощи нуждающимся, волонтерством, экологией, помощью животным, саморазвитием, творчеством и занятиями спортом. Слушатели подкаста узнали, какие полезные книги лучше почитать, как помогать библиотекам, где с пользой провести выходные, а еще как можно поиграть в игру с дополненной реальностью и получить за это баллы в «Другом Деле». Баллы обмениваются на полезные бонусы в виде путешествий по России, профессиональных стажировок, онлайн-курсов и других видов поощрений от партнеров.

Помимо полезных развлечений, участники проекта смогут развиваться в области цифровизации сельского хозяйства в рамках нового стипендиального конкурса от РСХБ. В ходе соревнования студенты смогут узнать о новых направлениях в агротехе, предлагать свои идеи в создании и развитии новых приложений, а также выиграть именную ежемесячную стипендию. Подробности о конкурсе доступны на сайте. Работы принимаются до 15 августа.

Подкаст доступен для прослушивания на сайте RSHB DIGITAL. Можно также выполнить задание – прослушать подкаст - в мини-приложении проекта «Другое Дело» ВКонтакте. Для активных слушателей планируется организовать тестирование: ответив на вопросы и прослушав подкаст, участники смогут получить за это баллы и затем обменять их на полезные бонусы.

«Мы рассказали слушателям подкаста о том, как в легкой игровой форме можно развиваться, выполнять полезные задания и получать за это баллы. Геймификация в образовании, например, это новый экономический тренд, который зарождается в нашей стране. Проект «Другое Дело» уже предлагает готовое решение в этой сфере: есть удобное мини-приложение, где можно общаться, выполнять полезные задания и получать за это баллы. Большинство из них совершенно не сложны и не требуют особых навыков. Мы говорим с ребятами на их языке, учитываем их интересы и мотивируем к тому, чтобы быть успешными и общественно активными», - отметил руководитель проекта «Другое Дело» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Кирилл Хвиль.

Проект «Другое Дело» действует в рамках в рамках Федерального проекта «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)» национального проекта «Образование». Проект был запущен в июне 2021 года. К проекту присоединились свыше миллиона участников из более чем 1200 городов и населенных пунктов России, выполнено около 1,5 млн заданий из различных категорий. Участники проекта получают баллы за свою личную активность в учебе, спорте, экологических проектах, волонтерстве, творчестве, менторстве и других направлениях. Баллы обмениваются на бонусы, в числе которых – профессиональные стажировки, путешествия, учебные курсы, онлайн-подписки, сувениры от партнеров и многое другое. Чем больше баллов, чем активнее молодой участник, тем крупнее будет его бонус. Также у проекта более 150 партнеров, среди которых министерства, некоммерческие организации и крупные компании, в том числе Роскосмос, Сбер, «МойОфис», ДОМ.РФ, «Норникель», «Сибур», «Честный знак», «Я – профессионал», ВКонтакте и другие.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

За 4 года работы платформы участниками её проектов стали более 15 миллионов человек из всех регионов России и 150 стран мира, а партнерами – более 1500 компаний, вузов, государственных и общественных организаций.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», клуб Лидеров России «Эльбрус», всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал», всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», проект «ТопБЛОГ», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект», всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования», всероссийский конкурс «Лучший социальный проект года», чемпионаты по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», конкурс «Экософия», Российская национальная премия «Студент года», движение Ворлдскиллс Россия, благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN», «Национальная технологическая олимпиада», платформа «Другое дело», Международный строительный чемпионат, проект «Начни игру», программа поощрительных поездок «Больше, чем путешествие», в т.ч. проект «Больше, чем работа», а также конкурс «Пишем будущее» для школьников и студентов ДНР и ЛНР.

В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж». Обучение в нем проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодежь, а также управленцы и государственные служащие. Мастерская выступает площадкой для проведения различных образовательных и молодежных форумов, в том числе форума «Территория смыслов».

В рамках АНО «Россия – страна возможностей» в августе 2020 года создан департамент оценки и методологии. Его задачами являются разработка и внедрение собственных инструментов оценки управленческих и деловых компетенций во все конкурсы и проекты платформы «Россия – страна возможностей» и партнеров, создание и поддержка центров компетенций в университетах, проведение оценки, организация обучения и подготовки кадров для деятельности центров компетенций. В вузах в 25 регионах страны создано более 50 центров оценки и развития надпрофессиональных компетенций студентов.