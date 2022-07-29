Новый ЖК построят в Иркутске

Он необходим для переселения людей из ветхого жилья, рассказали SIA.RU в мэрии.

Восьми- и девятиэтажные дома будут расположены в районе улицы Ярославского. Рядом есть социальные объекты, детский сад и школа. В программу включено 314 многоквартирных домов, это 89,8 тысяч квадратных метров.

– По состоянию на 2022 год из ветхого жилья переселены 3 168 иркутян из 1 126 помещений общей площадью 48,5 тысяч квадратных метров. Из них – 1509 человек переселены из 527 аварийных объектов площадью 23 тысяч квадратных метров, – рассказала начальник департамента жилищной политики города Иркутска Елена Пешкова.

Наряду со строительством применяются механизмы выкупа аварийного жилья у собственников, приобретения квартир для расселения в новых домах и на вторичном рынке. Всего в 2022 году планируется расселить 277 семей.

Напомним, что в 2021 году для переселения граждан из ветхого жилья силами АО «УКС г. Иркутска» построены три девятиэтажных блок-секции. Новоселами стали 135 семей.