Поправки для упрощения частного инвестирования в городские ИТ-проекты внесут в Госдуму

Механизм будет успешным, если появятся способы возврата вложений, пишет РБК.

В ближайшие дни сенаторы Андрей Турчак, Ирина Рукавишникова, Константин Долгов и группа депутатов, включая Максима Топилина и Александра Хинштейна, внесут в Госдуму поправки в законы «О концессионных соглашениях» и «О государственно-частном партнерстве», позволяющие на муниципальном уровне заключать соглашения о государственно-частном партнерстве и концессионные соглашения в отношении объектов ИТ.

Как говорится в пояснительной записке к документу (есть у РБК), существующее законодательство запрещает заключение соглашений о муниципально-частном партнерстве в отношении объектов ИТ — для создания компьютерных программ, баз данных, информационных систем, сайтов в интернете, — хотя такие соглашения разрешены на уровне Федерации или региона. Это среди прочего мешает органам местного самоуправления привлекать внебюджетные средства на цифровизацию городского хозяйства, создание «умных» городов и внедрение искусственного интеллекта.

Муниципальные концессии в сфере ИТ формально разрешены, но из-за неоднозначности законодательства местные власти их опасаются, рассказал собеседник РБК в Совете по развитию цифровой экономики. В частности, законопроект предлагает следующее.

Разрешить использовать имеющиеся разработки и при создании новых объектов ИТ. Сейчас концессионеру разрешается использовать существующие результаты интеллектуальной деятельности только при переработке или модификации компьютерных программ и баз данных.

Разрешить концессионеру использовать в своей деятельности любой объект ИТ и технические средства, обеспечивающие его функционирование (программы, базы данных, компьютеры и серверы). Сейчас такое право есть только в отношении информационных систем.