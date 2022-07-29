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Откуда рубль черпает силы?

Национальная валюта могла снизиться еще сильнее, если бы не период налоговых платежей, рассказал агентству «Прайм» главный экономист ИК «Русс-Инвест» Александр Арутюнян.

Рубль укреплялся с 7 по 20 июля, а с 22 июля снижается, несмотря на период налоговых платежей. То есть, снижение ставки точно повлияло на курс рубля, и, возможно, он снизился бы и сильнее, если бы не период налоговых платежей.

«Во-первых, если представленные расчеты по новому бюджетному правилу точны, то его введение вполне может поспособствовать обесценению рубля (при сильно укрепившемся рубле бюджет теряет значительную часть доходов). Во-вторых, постепенное наращивание параллельного импорта также может увеличить спрос на валюту и выступит фактором, противодействующим укреплению рубля. В-третьих, не стоит забывать о том, что СВО не завершена и вполне может произойти очередное обострение геополитического риска, которое также может вызвать очередную девальвацию рубля», — говорит специалист.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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