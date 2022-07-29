Покупательская активность россиян в интернете восстанавливается, но остается низкой

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, индекс покупательской активности в онлайне в июне составил 116%, что на 7,4% (8 п.п.) меньше, чем в мае.

В годовой динамике активность покупателей в интернете снизилась на 10,1% (13 п.п.). Несмотря на некоторое восстановление, уровень активности в онлайн-торговле по-прежнему остается на низком уровне.

Что касается динамики количества покупателей в интернете, если в начале года в крупных городах она повторяла тренд среди пользователей по России в целом, то с марта по июнь в крупных городах рост покупателей был активнее.

В июне доля трат в интернет-магазинах выросла до 6,3% после сокращения в апреле и мае.