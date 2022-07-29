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Мужчина, ставший инвалидом после ДТП, отсудил у виновника аварии 10 млн рублей в Приангарье

Житель Нижнеудинского района Иркутской области, который после аварии стал инвалидом первой группы, отсудил у виновника происшествия 10 млн рублей компенсации морального вреда, сообщает региональная прокуратура.

Установлено, что в 2005 году автомобилист наехал на пешехода – в результате пострадавший получил многочисленные переломы обеих ног и других частей тела. Уголовное преследование в отношении виновного лица прекращено за примирением сторон, однако вопрос компенсации морального вреда не рассматривался.

«На протяжении длительного периода времени мужчина продолжает испытывать моральные, нравственные и физические страдания, неоднократно в связи с полученными травмами обеих ног проходил операции, лечение, однако достигнуть выздоровления, позволяющего ему вести активный образ жизни, самостоятельно осуществлять передвижение без помощи посторонних предметов (костылей, инвалидной коляски), осуществлять трудовую деятельность, не удалось», – рассказали в прокуратуре.

По результатам рассмотрения обращения межрайонным прокурором в Нижнеудинский городской суд направлено исковое заявление в интересах заявителя о взыскании с виновника аварии 10 млн рублей. Решение вступило в законную силу.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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