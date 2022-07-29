Перевозчик по маршруту №38 в Иркутске заявил о намерении повысить стоимость проезда

Мэрия Иркутска сообщила, что перевозчик по маршруту №38 уведомил ее о намерении повысить стоимость проезда с 27 августа.

«С 27 августа будет изменен тариф на проезд по маршруту №38 "Ц.Рынок – Н.И.ТЭЦ". Стоимость поездки составит 25 рублей в дневное и вечернее время. Об этом уведомил представитель компании, осуществляющий пассажирские перевозки на данном маршруте», – рассказали в администрации.

Напомним, ранее перевозчики пяти маршрутов заявили, что повысят стоимость поезда в августе до 30-35 рублей.