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Количество турбаз и гостиниц в Иркутской области за год выросло на 20%

Общее количество гостиниц и других коллективных средств размещения в Иркутской области в 2021 году составило 497, что на 102 единицы, или на 20%, больше, нежели годом ранее, сообщает Иркутскстат.

В частности, 332 из них – это гостиницы, мотели, хостелы, 165 – это санатории для взрослых и детей,  санатории-профилактории, лагеря, пансионаты, кемпинги, базы отдыха и туристские базы.

Из всех коллективных средств размещения 42% или 207 единицы принадлежат индивидуальным предпринимателям, остальные – юридическим лицам, из которых 48% – это микропредприятия.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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