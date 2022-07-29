Почти на 30% вырос объем добычи полезных ископаемых в Иркутской области в январе-июне 2022 года

Добывающие предприятия Приангарья в январе-июне 2022 году увеличили объем на 7%, в том числе добыча прочих полезных ископаемых выросла на 29,6%, металлических руд – на 10%, сырой нефти и природного газа – на 5,4%, угля – на 1,9%, сообщает Иркутскстат.

Крое того, в указанный период заметно вырос выпуск отдельных видов продукции. Таким образом, производство неметаллической минеральной продукции увеличилось в 2,4 раза, машин и оборудования, не включенных в другие группировки – на 60,8%, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – на 58,7%.

В то же время значительное снижение наблюдается в производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – на 38,5%. Также заметно снизилось производство электрического оборудования – на 34,7%, деятельность полиграфическая и копирование носителей информации – на 29,3%.