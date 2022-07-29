Реконструкцию дороги на Ольхон планируют завершить к ноябрю

Работы выполняются по поручению Президента России Владимира Путина. Разрабатывается проектная документация на реконструкцию автомобильных дорог Баяндай – Еланцы – Хужир и Хужир – Харанцы, а также причальных сооружений со стороны острова. Сдать дорогу в эксплуатацию планируется в ноябре текущего года, она будет покрыта асфальтобетоном. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел совещание по реконструкции автомобильных дорог на остров Ольхон.

– Правительством Иркутской области выявлен ряд задач, решение которых в настоящее время было бы невозможным без участия федеральных органов исполнительной власти. Наблюдается динамика решения данных вопросов при реализации мероприятий. Приняты соответствующие технические решения по проектной документации, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Было озвучено, что к сентябрю 2022 года будет направлена на согласование в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации проектная документация на реконструкцию автомобильной дороги Баяндай – Еланцы – Хужир

на участке 124 км – 153 км. Следующим этапом станет заключение экологической и государственной экспертизы. Получить его планируется к ноябрю.

существенно улучшит экологическую обстановку, – уточнил генеральный директор ООО «РегионПроект» Евгений Школьников.

Как отметил генеральный директор АО «Иркутскгипродорнии» Иван Горбачев, по реконструкции причальных сооружений для паромной переправы до конца августа подрядная организация планирует подготовить пакет документов для проверки комплектности на прохождение экологической и государственной экспертизы.

Игорь Кобзев подчеркнул, что получить– Мы получили подтверждение от федеральных органов исполнительной власти, что выбранная нами и заказчиком стратегия правильная. Автомобильная дорога Баяндай – Еланцы – Хужир, проходящая по острову Ольхон, будет приведена к четвертой категории с типом покрытия асфальтобетон, что повысит безопасность и комфорт передвижения, заключение необходимо до конца года.

Напомним, в прошлом году был начат капитальный ремонт автомобильной дороги Баяндай – Еланцы – Хужир на участке 153 км – 159 км, расположенной в особо охраняемой территории, – это подъезд к поселку Хужир протяженностью 5,6 километра. Сегодня на всём участке установлены локальные очистные системы для сбора воды с дороги, устроены земляное полотно и водопропускные трубы. Сдать дорогу в эксплуатацию планируется в ноябре текущего года.