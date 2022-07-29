Сына экс-губернатора Приангарья Левченко приговорили к 9 годам колонии за мошенничество

Кировский районный суд Иркутска вынес приговор по делу о мошенничестве при замене лифтового оборудования в городе Ангарске. Фигуранту дела, сыну бывшего губернатора Приангарья Андрею Левченко назначен самый большой срок среди подельников – 9 лет колонии общего режима, сообщает «ИрСити».

Кроме того, Левченко придется выплатить штраф в 1,6 млн рублей. Ему запретили занимать должности в органах госвласти почти на 12 лет. При этом ему зачтен срок пребывания в СИЗО: один день за полтора.

Директор компании «Звезда», которая и занималась заменой лифтов, Олег Хамуляк также признан виновным – он будет отбывать наказание в течение 8 лет в колонии общего режима и заплатит 1,3 млн рублей штрафа.

Замдиректора «Звезды» Андрей Рябикин также признан виновным: он получил 7 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 800 тысяч рублей.

Суд Иркутска постановил взыскать в пользу Фонда капремонта региона с Левченко, Хамуляка и Рябикина 55,7 млн рублей. Суд оставил в силе арест имущества Андрея Левченко, Олега Хамуляка и Андрея Рябикина до того момента, как они выплатят Фонду капремонта все деньги.