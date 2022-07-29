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В Иркутской области фиксируется рост промышленного производства на 6,8% по итогам полугодия

В январе-июне 2022 года индекс промышленного производства в Иркутской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 106,8%, сообщает Иркутскстат. В целом, картина неоднородная. В одних отраслях наблюдается существенный рост, в других – значительное падение.

– Добывающие предприятия увеличили объем на 7%, в том числе добыча прочих полезных ископаемых увеличилась на 29,6%, металлических руд –  на 10%, сырой нефти и природного газа – на 5,4%, угля – на 1,9%, – говорится в сообщении ведомства.

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Индекс обрабатывающих производств составил 106,7%. При этом заметно вырос выпуск отдельных видов продукции. Так, производство прочей неметаллической минеральной продукции увеличилось в 2,4 раза, машин и оборудования, не включенных в другие группировки – на 60,8%,  автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – на 58,7%.

В то же время значительное снижение наблюдается в производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (на 38,5%). Также заметно снизилось производство электрического оборудования - на 34,7%, деятельность полиграфическая и копирование носителей информации – на 29,3%.

Индекс производства по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» составил 108,0%, в сфере водоснабжения и водоотведения, сбора отходов и ликвидации загрязнений – 94,2%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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