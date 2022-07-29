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«Все майнеры посадили картошку и грустят на дачах»

Известный иркутский промышленный майнер Юрий Дромашко заявил на салоне* «Майнинг Экспо» в Иркутске о низкой доходности майнинга на фоне падения криптовалют в 3 раза с февраля. Но он уверен, что эта ситуация временная.

<p>Юрий Дромашко.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p>

Юрий Дромашко.
Фото: Андрей Фёдоров

– Все майнеры посадили картошку и грустят на дачах, потому что доход очень низкий, – отметил он.

Но он напомнил сообществу, что это самое благоприятное время делать бизнес, обновлять и покупать оборудование, которое, по мнению Дромашко, еще подешевеет.

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– Сейчас нужно максимально инвестировать в электричество. Ближайший год будет очень тяжелый. Но если не продавать, а накапливать биткоины, а электричество оплачивать из любых «долгих» денег, то большая вероятность, что вы хорошо заработаете на выходе из 2024 года или осенью 2025-го. Мы сегодня ловим криптозиму и падение фондового рынка одновременно. Потом начнется хороший рост, – уверен майнер.

Ранее генеральный директор Байкальской энергетической компании Олег Причко сообщал, что падения объемов энергопотребления в Иркутской области  на фоне «криптозимы» нет: как майнили, так дальше и майнят.

Салон «Майнинг Экспо» был организован при партнерстве с Торгово-промышленной палатой Российской Федерации.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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