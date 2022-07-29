Новости

Михаил Задорнов, «Открытие»: более половины продаж продуктов банка приходится на дистанционные каналы

Доля продаж продуктов малому и среднему бизнесу в дистанционных каналах выросла до 61%, розничных продуктов – до 55%. Дистанционные банковские сервисы используют 99% предпринимателей, 100% корпоративных и 84% розничных клиентов банка «Открытие». Об этом 28 июля на пресс-конференции сообщил президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов.

По словам Задорнова, в первом полугодии через сайт банка «Открытие» оформлено на 96% больше дебетовых карт, на 33% - кредитных, на 29% - продуктов для малого и среднего бизнеса. Активность вкладчиков в мобильном приложении банка во втором квартале увеличилась на 27%, а дистанционные продажи кредитных карт выросли в 2,5 раза.

Платежные операции почти полностью стали проходить в дистанционных каналах обслуживания. Количество платежей и переводов в офисах уменьшилось в первом полугодии в 2 раза, при этом в интернет-банке и мобильном приложении – выросло на 15%. На 49% выросло количество переводов по номеру телефона через СБП (88% от всех платежей) и по QR через СБП C2B - в 3,5 раза.

Переход клиентов «на цифру» требует адаптации банковских офисов продаж. «В первом полугодии количество офисов «Открытия» без касс увеличилось до 99 (25% точек продаж с розничными модулями). В июне 43% вкладов и 67% карт в сети оформлялись в электронном виде. В третьем квартале на безбумажное подписание документов будут переведены кредиты наличными, накопительные и текущие счета», - сообщил Михаил Задорнов.

По словам главы «Открытия», в первом полугодии банк реализовал пилотный проект по использованию технологии речевой аналитики для увеличения продаж и повышения качества обслуживания клиентов в офисах сети. В результате в пилотных точках продаж отмечен рост продаж кредитных карт на 29%, интегральная оценка качества обслуживания клиентов улучшилась в полтора раза.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

VIII Байкальский саммит РГУД, Иркутск, 21-22 июля 2022 года
«Рынок не останавливался. Перспективы – хорошие». Антон Соколов, Сбер, – о жилищном строительстве и кредитовании иркутских девелоперов
«Ситуация в строительной отрасли стабилизировалась, но не вернулась к прежнему состоянию», – глава регионального Минстроя
Рост цен приостановился, но не навсегда – эксперт о ценах на жилье
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании