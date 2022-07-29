Свободную продажу электронных сигарет предложил запретить Минздрав

Электронные сигареты и вейпы не должны быть в свободной продаже, без введения запрета на них невозможно достижение государственных целей по противодействию потреблению табака и никотинсодержащей продукции, заявила РИА Новости руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян.

Ранее замдиректора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский заявил, что полный запрет на электронные сигареты приведет лишь к потерям для бюджета и формированию черного рынка, а для борьбы с контрафактом необходима обязательная электронная маркировка.

«Нет никаких оснований и аргументов, почему вейпы и электронные сигареты, продукты нагревания табака, должны быть разрешены в свободной продаже, когда заведомо известно, что эти продукты абсолютно вредные для здоровья», – сказала Гамбарян.