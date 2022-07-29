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Названы ключевые факторы выбора жилья в Дубае москвичами

Эксперты компании Skolkovo Realty проанализировали покупательские запросы москвичей, которые выбирают недвижимость в Дубае, и составили рейтинг наиболее значимых факторов, влияющих на интерес к жилью.

Наиболее важным фактором при выборе недвижимости для покупки в Дубае со стороны клиентов из Москвы является цена. В мае — июне 2022 года 82.01% покупателей начинали поиск, отталкиваясь именно от стоимости объекта. 

Вторым фактором стал выбор объекта в конкретной локации. Так, доля запросов с указанием конкретного места, где должен находиться объект, составила 6.19%. При этом более половины клиентов искали объект в районе Дубай Марина. Доля этой локации относительно общего числа составила 50.79%. Вторым по популярности местом у москвичей для покупки жилья стал район Джумейра. Доля запросов по этому месту составила 36.51%.

По данным экспертов компании Skolkovo Realty, на третьем месте по важности для жителей столицы расположился фактор готовность объекта. Так, 4,5% покупателей из Москвы хотели бы приобрести первичную недвижимость в Дубае, 2,44% потенциальных покупателей рассматривают варианты только вторичного жилья.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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