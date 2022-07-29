Сервисы Сбера для развития онлайн-торговли пользуются популярностью у предпринимателей Байкальского банка

Ко дню торговли Сбер сделал интересные предложения предпринимателям Байкальского региона по развитию онлайн-торговли – особые условия по сервисам СберЛид и СберБизнесБот.

СберЛид – это сервис для повышения продаж на сайте с помощью виджетов и лент рекомендаций. Для всех новые клиентов, подключивших сервис до 31 июля 2022 года, доступен любой тариф по цене 1500 рублей.

СберБизнесБот – это конструктор чат-ботов для предоставления автоматических ответов на наиболее частые вопросы посетителей сайта или мессенджеров. При сервиса до 31 июля 2022 г. и пополнении баланса от 1000 рублей клиенты получают дополнительные 14 дней использования сервиса бесплатно.

За текущую неделю 23 предпринимателя Байкальского банка расширили свои возможности по онлайн-торговле и подключили сервисы СберЛид и СберБизнесБот.

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка:

«Сбер обеспечивает предпринимателей всеми необходимыми инструментами для эффективного развития, избавляя от рутинных задач. Ко дню торговли мы подготовили выгодные предложения на ряд продуктов, чтобы предприниматели могли сэкономить средства, направив их на развитие бизнеса и увеличение оборотов.»

Специальные предложения к Дню торговли будут действовать до 31 июля 2022. Ознакомиться с полным перечнем продуктов и сервисов можно на сайте акции.