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Новая зона отдыха появилась в Братском центре помощи детям при поддержке РУСАЛа

Подарок воспитанники получили благодаря сотрудникам компании «Инжиниринг. Строительство. Обслуживание», сообщает «Братская студия телевидения».

<p>Фото пресс-службы РУСАЛа</p>

Фото пресс-службы РУСАЛа

Её работники – участники команды «Спецагенты ИСО» – победили в Х Новогоднем марафоне РУСАЛа. Выигранные средства участники благотворительной акции направили на обустройство беседки и качелей. Новогодний марафон РУСАЛа – часть программы корпоративного волонтерства, традиции которого были заложены основателем компании Олегом Дерипаской.

«Дети сидят, играют в настольные игры, шашки, шахматы. И очень довольны. Качельки для малышни тоже очень радостно встретили, в первые дни была очередь, чтобы покачаться. Говорим большое детское спасибо», – Виктория Алексеева, директор Братского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

«Хотелось, чтобы детки, которые остались без попечения родителей, получили какую-то радость. Мы очень довольны. И у нас есть ещё желание принимать участие в данном проекте в этом году, чтобы помочь ещё кому-то. Помогать – это просто», – Анастасия Говорина, менеджер по снабжению ООО «Инжиниринг. Строительство. Обслуживание», капитан команды «Спецагенты ИСО».


<p>Фото пресс-службы РУСАЛа</p> <p>Фото пресс-службы РУСАЛа</p> <p>Фото пресс-службы РУСАЛа</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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