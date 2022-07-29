С начала 2022 года объем выдачи потребкредитов составил 1,08 трлн руб.

По сравнению с прошлым годом выдача сократилась на 48,7%.

По данным Национального бюро кредитных историй, в 1 полугодии 2022 года было выдано потребительских кредитов на сумму 1,08 трлн руб. или на 48,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-июне 2021 года – 2,11 трлн руб.). При этом по сравнению с 1 полугодием «пандемийного» 2020 года объем выданных потребкредитов в этом году сократился менее существенно – на 21,5% (в январе – июне 2020 года – 1,38 трлн руб.).

Наибольший объем выданных в 1 полугодии 2022 года потребкредитов в регионах РФ был отмечен в:

Москве (136,9 млрд руб.),

Московской области (78,0 млрд руб.),

Санкт-Петербурге (53,5 млрд руб.),

Свердловской области (37,6 млрд руб.),

Краснодарском крае (35,7 млрд руб.).

Стоит отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе-июне 2022 года самую серьезную динамику снижения объемов выданных потребкредитов продемонстрировали:

Ханты-Мансийский АО (-54,5%),

Пермский край (-53,4%),

Красноярский край (-53,1%),

Иркутская обл. (-52,6%),

Ленинградская обл. (-52,0%).

В свою очередь наименьший спад выдачи потребкредитов был отмечен в Москве (-39,2%) и Краснодарском крае (-45,6%), а также в Ростовской (-47,1%), Свердловской (-47,2%), Новосибирской (-47,4%) и Московской (-47,4%) областях.

«Ситуация с выдачей потребкредитов в первой половине текущего году схожа с «карантинной» весной 2020 года, – констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Только в этом году падение оказалось несколько более резким и глубоким, а основной удар по розничному кредитованию пришелся не на апрель-май, как два года назад, а на март. Кроме того, в обоих случаях вслед за падением наметилась тенденция к некоторому восстановлению сегмента потребительских кредитов. При этом достаточно значительный рост выдачи в апреле-июне объясняется, прежде всего, снижением ключевой ставки Банка России и последовавшим сокращением рыночных ставок. Кроме того, постепенно растет и уровень одобрения потребкредитов. Это говорит о том, что на рынок возвращаются заемщики «хорошего кредитного качества», у которых значение ПКР».