Число сделок по аренде элитных коттеджей Подмосковья выросло на 28% за три месяца

Аналитики консалтинговой компании Knight Frank Russia подвели итоги I полугодия 2022 года на рынке высокобюджетной аренды коттеджей Подмосковья (стоимостью от 400 тыс. руб./мес.). Согласно исследованию, объем предложения вырос на 16% с начала года. Средняя площадь объектов за указанный период сократилась на 11% до 757 кв. м.

Средняя цена аренды коттеджа по итогам полугодия составила 1,1 млн руб., снизившись на 27% за шесть месяцев, что обусловлено колебаниями валютных курсов. При этом 30% лотов предлагались по арендным ставкам в диапазоне от 400 тыс. до 600 тыс. руб. в месяц, 18% – от 600 тыс. до 800 тыс. руб. в месяц, также 18% – от 1 млн руб. до 1,5 млн руб. в месяц. Количество запросов по аренде элитной загородной недвижимости за квартал выросло на 6%, а число сделок – на 28%, что связано с выходом на рынок новых объектов. Большая часть всего предложения в аренду сосредоточена на Рублево-Успенском направлении (49%). Там же представлены самые дорогие лоты, средняя цена которых достигает 1,3 млн руб. в месяц (-29% за полугодие).

Объем предложения на рынке высокобюджетной аренды коттеджей Московского региона (стоимостью от 400 тыс. руб./мес.) за шесть месяцев 2022 года вырос на 16%. Относительно I полугодия 2021 года показатель снизился на 12%.

За II квартал 2022 года количество запросов по аренде высокобюджетной загородной недвижимости Подмосковья выросло на 6%. Однако в сравнении с аналогичным периодом 2021 года показатель снизился почти на 20%. При этом активность арендаторов находилась на достаточно высоком уровне: относительно II квартала прошлого года число сделок увеличилось на 8%, а в квартальной динамике – на 28%. Рост количества сделок связан с выходом на рынок новых объектов.

По итогам I полугодия 2022 года средняя цена аренды высокобюджетного коттеджа на загородном рынке составляет 1,1 млн руб. За шесть месяцев показатель сократился на 27%, за год (относительно I полугодия 2021 года) – на 15%. Динамика во II квартале 2022 года обусловлена колебаниями курса валют: 23% лотов на рынке экспонируется в долларах или евро.

По ставкам аренды наибольшая доля предложения (30%) входит в диапазон от 400 тыс. до 600 тыс. руб. в месяц. По 18% лотов сдается по ставкам от 600 тыс. до 800 тыс. руб. в месяц и от 1 млн руб. до 1,5 млн руб. в месяц. Меньше всего лотов в I полугодии предлагалось со ставкой свыше 3 млн руб. в месяц – 4% коттеджей.

Средняя площадь коттеджа, предлагаемого в аренду в высокобюджетном сегменте, по итогам I полугодия 2022 года составляет 757 кв. м (-11% за шесть месяцев). Больше всего объектов находится в диапазоне от 400 до 700 кв. м – 43% лотов. Четверть предложения приходится на лоты площадью 700–1 000 кв. м (22%). В наименьшей степени представлены самые просторные лоты, превышающие 1 500 кв. м по площади – 5%.

Традиционно основная доля предложения в первом полугодии была сосредоточена на Рублево-Успенском направлении – 49% предлагаемых в аренду коттеджей со ставкой от 400 тыс. руб. в месяц. На Новорижское направление приходится 27% лотов, на Минское и Киевское/Калужское направления – 10% и 4% соответственно. В других локациях представлены единичные предложения, которые в совокупности составляют 10% высокобюджетных коттеджей под аренду.

Самые дорогие лоты по итогам шести месяцев 2022 года предлагаются на Рублево-Успенском шоссе, где средняя цена аренды достигает 1,3 млн руб. в месяц (-29% за полугодие). Средняя цена аренды на Новорижском шоссе составляет 1,1 млн руб. в месяц (-19% за полугодие).

«Во II квартале 2022 года на рынке высокобюджетной загородной аренды был вновь зафиксирован рост активности арендаторов: количество запросов на аренду оказалось выше, чем в предыдущем квартале. При этом в квартальной динамике объем предложения увеличился на 13%. Рост этого показателя относительно прошлого полугодия и I квартала этого года обусловлен отъездом части арендодателей за границу и освобождением некоторого количества арендных домов. Традиционно весенние месяцы считаются наиболее продуктивным периодом на рынке загородной аренды, так как многие начинают поиск коттеджей для летнего отдыха. Помимо фактора сезонности рост спроса также обусловлен закрытием границ и ограничениями авиаперелетов, в том числе внутри страны», – Олег Михайлик, директор департамента загородной недвижимости Knight Frank Russia.