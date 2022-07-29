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ЦБ готовится к отмене биржевых торгов долларом – Forbes

Банк России обсуждает с участниками валютного рынка механизм формирования курса доллара в случае прекращения биржевых торгов, если под западные санкции попадут Национальный клиринговый центр и Мосбиржа. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на трёх участников рынка, знакомых с ходом обсуждений. 

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Около двух месяцев назад у первого зампреда ЦБ Ксении Юдаевой прошла большая встреча с участниками валютных торгов, на которой обсуждался сценарий введения санкций против Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ), рассказал Forbes один из участников этой встречи.

– Это жесткий вариант, при котором будут заморожены все средства клиентов в НКЦ и прекратятся торги долларом и евро на Московской бирже, — говорит другой участник рынка, который также подтверждает, что встреча была.

Он поясняет, что у НКЦ не так много собственных средств, а вот клиентских — около $50 млрд, и все они хранятся в иностранных банках.

Первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин еще в конце июня на Петербургском международном экономическом форуме посоветовал участникам рынка снизить валютные позиции в НКЦ из-за риска санкций против него.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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