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Администрацию Байкальска оштрафовали на 100 тысяч рублей за ограничение конкуренции

Администрацию города Байкальска Иркутской области уличили в нарушении закона в связи с заключением договора аренды имущества  тепловой электростанции с ООО «Теплоснабжение» без торгов, сообщает региональное управление ФАС.

«Для устранения административного нарушения органу власти выдано предписание о проведении обязательных торгов до конца июня. Предписание не исполнено, в связи с чем наложен штраф», – пояснили в ФАС.

Контроль со стороны антимонопольного органа за исполнением  продолжается. Решается вопрос о привлечении к административной ответственности должностных лиц.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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