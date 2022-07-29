Администрацию Байкальска оштрафовали на 100 тысяч рублей за ограничение конкуренции

Администрацию города Байкальска Иркутской области уличили в нарушении закона в связи с заключением договора аренды имущества тепловой электростанции с ООО «Теплоснабжение» без торгов, сообщает региональное управление ФАС.

«Для устранения административного нарушения органу власти выдано предписание о проведении обязательных торгов до конца июня. Предписание не исполнено, в связи с чем наложен штраф», – пояснили в ФАС.

Контроль со стороны антимонопольного органа за исполнением продолжается. Решается вопрос о привлечении к административной ответственности должностных лиц.