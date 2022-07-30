Экс-губернатор Приангарья Левченко назвал осужденного на 9 лет сына «героем нашего времени»

Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко прокомментировал приговор в отношении сына Андрея Левченко, который 29 июля судом был отправлен в колонию на 9 лет за мошенничество в особо крупном размере. Экс-глава региона не согласился с правосудием и выразил уверенность, что фигурантов дела отправили в тюрьму несправедливо.

«Сегодня объявили обвинительный приговор по так называемому делу "о лифтах". Вся эта процедура – я даже не могу назвать ее расследованием или судом – вся эта процедура показывает, что сегодняшний режим и его прислужники злоупотребляют властью, демонстрируют свою явную недобросовестность и коррупционность. Потому что никто со стороны обвинения не собирался доказывать цифры, которые на поверку оказываются дутыми и которые опровергаются самими так называемыми «потерпевшими» и свидетелями со стороны обвинения», – заявил Сергей Левченко.

Экс-глава области также отметил, что фигуранты дела – «это люди, которые не признали свою вину и не стали просить снисхождения, а наоборот разоблачают все те репрессии, которые против них организованы этой властью».

«Все пятеро сегодняшних осужденных являются "героями нашего времени". Потому что очень точно характеризуют и сегодняшнюю эпоху, и положение человека в ней – любого добропорядочного гражданина можно легко оболгать, арестовать, осудить и отправить в тюрьму вопреки закону, вопреки фактам и не имея никаких доказательств, а просто имея "указание сверху". Это все, что нужно знать о "социальных лифтах" в современной России», – резюмировал Левченко.

Напомним, Кировский районный суд Иркутска 29 июля признал пятерых фигурантах указанного выше дела виновными. В зависимости от степени участия в преступлении каждому из пятерых назначены разные сроки. Самый большой – получил Андрей Левченко, который, по версии суда, был организатором преступной группы.