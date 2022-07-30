Второй в Приангарья центр занятости под брендом «Работа России» появился в Ангарске

Модернизация центра занятости завершилась в городе Ангарске Иркутской области – теперь он будет работать под брендом «Работа России», сообщил глава региона Игорь Кобзев.

На строительные работы потратили 10,7 млн рублей, еще 5,8 млн рублей – на оснащение. Модернизация шла по нацпроекту «Демография». По словам главы области, в кадровом центре будут действовать новые подходы по подбору кадров и поиску работы.

«Во главе угла – не только индивидуальный подход и принцип «одного окна», но и тематические зоны с пространствами для соискателей и работодателей. Провести собеседование можно прямо здесь.

Сотрудники центра прошли обучение по карьерному и кадровому консультированию. Для удобства посетителей будет действовать электронная очередь и работать 14 окон приема.

Напомним, ранее в Иркутской области был открыт первый центр занятости нового формата – его оборудовали в Братске.