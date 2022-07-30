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Машина «Яндекс таки» перевернулась в Иркутске – пострадали два пассажира транспорта

ДТП произошло сегодня около 14 часов на выезде из Иркутске – перевернулась машина «Яндекс таки», в результате чего пострадали два пассажира транспорта, сообщает региональное управление Госавтоинспекции.

По предварительным данным, автомобиль Volkswagen, на кузове размещены которого наклейки службы заказа такси, поворачивал с Качугского тракта на Александровский, где столкнулся с двигавшимся по Качугскому тракту в сторону Иркутска автомобилем Toyota. В результате случившегося машина такси перевернулась.

Помощь врачей потребовалась двум ее пассажирам. С места инцидента машиной скорой помощи они доставлены в больницу.

Полицейские выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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