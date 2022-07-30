Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России по итогам июля

Аналитики сервиса «Зарплата.ру» назвали самую высокооплачиваемую вакансию по итогам июля 2022 года – это коммерческий директор по упаковке и упаковочному оборудованию, который может заработать до 1 млн рублей в месяц.

«Самой высокооплачиваемой вакансией оказался коммерческий директор по упаковке и упаковочному оборудованию. Специалист будет работать в Московской области и получать от 500 тыс. до 1 млн рублей. Необходим опыт работы в крупных компаниях в области управления продаж не менее двух лет, настойчивость и умение мыслить цифрами», – сообщается в результатах исследования.

Кроме того, на крупный заработок – от 500 тыс. до 800 тыс. рублей – может претендовать работник IT-компании, разработчик Senior Ruby, трудиться он может удаленно. Также в рейтинг самых оплачиваемых предложений вошла вакансия врача-косметолога в московскую клинику инъекционной медицины. Обещанная зарплата – от 250 тыс. до 650 тыс. рублей.

Для составления топа наиболее высокооплачиваемых предложений исследовательский центр «Зарплаты.ру» изучил более 140 тыс. вакансий, размещенных на сервисе в крупных городах России в июле.