Названы худшие управляющие компании Иркутской области

Обновленный рейтинг управляющих организаций Иркутской области за 2-й квартал 2022 года размещен на официальном сайте службы государственного жилищного и строительного надзора, сообщило правительство Приангарья.

Худшими из них признаны следующие компании, они набрали отрицательные баллы:

ООО «Премьер ВВ», Ангарск и Ангарский район, минус 14 баллов;

ООО УК «За Граждан» Иркутск, минус 4 балла;

ООО «УК Макском», Иркутск, минус 3 балла;

ООО «Уют-Сервис», Нижнеилимский район, минус 3 балла;

ООО УК «Геккон», Усть-Кут и Усть-Кутский район, минус 3 балла.

Рейтинг составляют на основании оценки эффективности деятельности управляющих организаций, которую служба государственного жилищного и строительного надзора проводит постоянно, данные обновляют каждый квартал. С полным списком и оценками можно ознакомиться здесь.

«Рейтинг составляют с целью информирования граждан о качестве деятельности управляющих организаций региона. В свою очередь это стимулирует компании к совершенствованию своей деятельности, улучшению качества предоставляемых услуг, повышению конкурентоспособности и ответственности перед собственниками помещений», – рассказала временно замещающая должность руководителя службы государственного жилищного и строительного надзора Елена Рабцевич.