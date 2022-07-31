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Впервые за 3,5 месяца суточный прирост больных ковидом в Приангарье превысил 200 случаев

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно информации, в текущие выходные в Приангарье был зафиксирован рост заболеваемости – впервые с 11 апреля в регионе за сутки выявлено более 200 случаев.

В субботу болезнь подтвердилась у 210 человек. В лидерах по инфицированию – Иркутск, Ангарск и Братск: 125, 21 и 14 случаев соответственно. В воскресенье – 220. Больше всего зараженных коронавирусом в Иркутске, Иркутском и Шелеховском районах: 103, 24 и 23.

С начала пандемии, по официальным подсчетам, в Иркутской области коронавирус выявили у 298,8 тысячи людей.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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