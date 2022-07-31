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Компания Starbucks продала бизнес в России – его купил рэпер Тимати

Российский рэпер, предприниматель Тимур Юнусов, известный под псевдонимом Тимати, заявил о приобретении всех акций американской компании Starbucks в России, следует из информации в его соцсетях.

«Теперь официально, все активы сети СБ (Starbucks – прим. ред.) приобретены и находятся под нашим с Антоном Пинским (российский ресторатор – прим. ред.) трепетным руководством. Могу заверить, что чудовищных ребрендингов не предвидится», – сообщил Юнусов.

Открытие кофеен в новом формате запланировано на август. Артист рассказал, что нацелен «не просто поменять вывеску, а сделать реальный, живой кейс крутого импортозамещения». Тимати пообещал не разочаровать «многомиллионную армию любителей кофе».

Starbucks –  американская компания по продаже кофе и одноименная сеть кофеен. Основана в Сиэтле в 1971 году. На сентябрь 2020 года сеть Starbucks объединяла свыше 32 тысячи торговых точек в 75 странах мира. В России насчитывается более 200 кофеен.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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