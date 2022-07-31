Новости

Внедорожник Land Cruiser столкнулся с хэтчбеком около Хомутово – один человек погиб, двое пострадали

Авария произошла в районе села Хомутово в Иркутском районе – там столкнулись внедорожник Toyota Land Cruiser и хэтчбэк Toyota Corolla Runx, в результате – погиб один человек и двое – пострадали, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Инцидент случился сегодня около 16:15 на Качугском тракте. Предварительно установлено, что женщина-водитель внедорожника, следовавшая со стороны Иркутска в сторону Хомутово, столкнулась с другой машиной.

«В результате случившегося оба транспортных средства оказались в кювете. На месте происшествия погиб мужчина-пассажир Corolla, медицинская помощь потребовалась пассажирке хэтчбэка и водителю внедорожника», – рассказали в ГИБДД.

Все детали и обстоятельства аварии устанавливаются.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

VIII Байкальский саммит РГУД, Иркутск, 21-22 июля 2022 года
«Рынок не останавливался. Перспективы – хорошие». Антон Соколов, Сбер, – о жилищном строительстве и кредитовании иркутских девелоперов
«Ситуация в строительной отрасли стабилизировалась, но не вернулась к прежнему состоянию», – глава регионального Минстроя
Рост цен приостановился, но не навсегда – эксперт о ценах на жилье
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании