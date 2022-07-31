Внедорожник Land Cruiser столкнулся с хэтчбеком около Хомутово – один человек погиб, двое пострадали

Авария произошла в районе села Хомутово в Иркутском районе – там столкнулись внедорожник Toyota Land Cruiser и хэтчбэк Toyota Corolla Runx, в результате – погиб один человек и двое – пострадали, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Инцидент случился сегодня около 16:15 на Качугском тракте. Предварительно установлено, что женщина-водитель внедорожника, следовавшая со стороны Иркутска в сторону Хомутово, столкнулась с другой машиной.

«В результате случившегося оба транспортных средства оказались в кювете. На месте происшествия погиб мужчина-пассажир Corolla, медицинская помощь потребовалась пассажирке хэтчбэка и водителю внедорожника», – рассказали в ГИБДД.

Все детали и обстоятельства аварии устанавливаются.