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Иркутская область вошла в топ-20 регионов РФ с наибольшим числом выигрышных лотерейных билетов

Крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» составил рейтинг регионов с наибольшим числом выигрышных лотерейных билетов по итогам первых 6 месяцев 2022 года, в топ-20 попала Иркутская область, следует из данных компании.

Приангарье разместилось на 15-м месте. За указанный период жители Иркутской области выигрывали в лотереи 1,5 млн раз. Больше же всего счастливых билетов с 1 января по 30 июня 2022 года было куплено в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае – 19,8, 5,8 и 4,6 млн соответственно.

Общее количество выигрышных лотерейных билетов за первое полугодие в РФ составило 96,6 млн штук. Совокупная сумма разыгранного призового фонда в государственных лотереях под брендом «Столото» составила 20,3 млрд рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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