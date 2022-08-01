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АТБ сообщил о запуске обновлеённого сайта Лизинговой компании АТБ

В июле состоялся запуск обновленного сайта Лизинговой компании АТБ. Ресурс с удобным интерфейсом и понятной навигацией создан для контакта с потенциальными клиентами и партнерами. На сайте представлена полная и достоверная информация о компании, ее продуктах, партнерах, спецпредложениях, новостях и имеющихся вакансиях.

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Пользователи площадки могут отправить онлайн-заявку на лизинг, факторинг, а также на начало сотрудничества. Для желающих трудоустроиться в лизинговую компанию АТБ есть функция отклика на открытые вакансии.

На сайте можно воспользоваться поиском для быстрого доступа к нужной информации, скачать памятку с навигацией по популярным запросам, а также найти адрес ближайшего офиса АТБ.

В создании сайта Лизинговой компании помогали Site-Mechanics – команда профессионалов с 20-летним опытом разработки программного обеспечения.

Лизинговая компания АТБ развивается и делает все возможное для удобства своих клиентов и партнеров. Следите за наполнением и совершенствованием сайта по ссылке: atblk.ru


/ Сибирское Информационное Агентство /
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