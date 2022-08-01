Клиенты маркетплейса Сбера оформили полисы ОСАГО на 3 млрд рублей

На маркетплейсе Сбера по ОСАГО с момента запуска площадки в августе 2020 года оформлено уже 550 тыс. полисов. Совокупная страховая премия по этим договорам к июлю 2022 года превысила 3 млрд рублей.

В I полугодии 2022 года на маркетплейсе по ОСАГО от Сбера клиенты приобрели 300 тыс. полисов на общую сумму 1,6 млрд рублей. Страховая премия выросла в 5,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Доля оформленных полисов ОСАГО от СберСтрахования составила 53% от общего числа продаж за первое полугодие — 160 тыс. полисов на общую сумму 739 млн рублей.

Сервис позволяет автовладельцам оформить полис ОСАГО одной из 12 страховых компаний на сайте Сбера, в мобильном приложении СберБанк Онлайн или в любом отделении банка. Для заключения договора необходимо всего три документа — СТС или ПТС (ЭПТС), паспорт и водительское удостоверение. Оформленный полис клиент получает по электронной почте. Распечатывать его необязательно — достаточно знать серию и номер документа либо показать его на экране смартфона.

Анатолий Павлинов, исполнительный директор дивизиона «Защитные продукты и сервисы» Сбербанка:

«Мы отмечаем рост интереса клиентов к маркетплейсу Сбера по ОСАГО. При этом 53% договоров приходится на СберСтрахование. К июлю дочерняя компания Сбера оформила уже более 160 тыс. полисов ОСАГО, совокупные сборы по которым составили 739 млн рублей. Маркетплейс — открытая площадка, к которой постепенно присоединяются новые партнеры».