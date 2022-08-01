Дальневосточный банк сообщил о возможности оформления карты МИР в смартфоне

Теперь клиенты Дальневосточного банка могут оформить дебетовую карту МИР CASH BACK и социальную карту МИР CASH BACK прямо в своем смартфоне, воспользовавшись мобильным приложением «ДВ банк».

На главной странице приложения выберите раздел «Ещё», перейдите во вкладку «Заявление на выпуск карты», заполните обязательные поля и подтвердите свое согласие с тарифами и условиями банка. После того, как вы нажмете кнопку «Далее», заявление на выпуск карты будет отправлено в Дальневосточный банк.

«Для удобства наших клиентов мы предусмотрели возможность оформления наиболее востребованных дебетовых карт прямо в мобильном приложении. Так, дебетовая карта МИР CASH BACK подстраивается под ваши потребности, вы можете сами определить категорию повышенного кешбэка – 5%. Социальная карта МИР CASH BACK предусматривает повышенный кешбэк 3% за покупки в аптеках и повышенный процент на остаток – 4%*. По обеим картам можно получить до 20% кешбэка при покупках у партнеров Программы лояльности «Мир»**,- отметила начальник департамента розничного бизнеса Татьяна Туранова.

* Начисляется при оплате товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях с использованием карты/ реквизитов карты в сумме не менее 10 000 руб. в месяце, предшествующем месяцу начисления, на сумму денежных средств на счете, не превышающую 1 000 000 руб. Если остаток превышает 1 000 000 руб., то начисление осуществляется на сумму 1 000 000 руб. Полные правила начисления дополнительного вознаграждения на остаток денежных средств на счете размещены в разделе «Тарифы» и «Программа лояльности Дальневосточного банка».