Примсоцбанк сообщил, что с 01. 08. 2022 года вводятся в действие изменения в действующие "Тарифы по розничным продуктам ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк" в части условий обслуживания пластиковых карт. С актуальным тарифным справочником можно ознакомиться на сайте Банка в разделе "тарифный справочник".
Новости
Примсоцбанк сообщил об изменении тарифов по розничным продуктам
/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Смотрите также:
История + современность = комфортная среда. Евгения Пуляевская о реализации проектов на Цесовской набережной
«Рынок не останавливался. Перспективы – хорошие». Антон Соколов, Сбер, – о жилищном строительстве и кредитовании иркутских девелоперов
«Ситуация в строительной отрасли стабилизировалась, но не вернулась к прежнему состоянию», – глава регионального Минстроя