Примсоцбанк сообщил об изменении тарифов по розничным продуктам

Примсоцбанк сообщил, что с 01. 08. 2022 года вводятся в действие изменения в действующие "Тарифы по розничным продуктам ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк" в части условий обслуживания пластиковых карт. С актуальным тарифным справочником можно ознакомиться на сайте Банка в разделе "тарифный справочник".