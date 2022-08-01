Примсоцбанк рассказал о вариантах продажи машины, купленной в кредит

Зачастую обстоятельства в жизни складываются так, что необходимо расстаться с автомобилем. Это может произойти по нескольким причинам: невозможность дальнейшей выплаты задолженности, нужда в более “свежей” модели и просто желание новизны. Но что делать, если ваш автомобиль был куплен в автокредит? Есть ли возможность у владельца продать авто с минимальными затратами?



Примсоцбанк подготовил безопасные варианты, как возможно максимально легко продать авто:



1. Покупатель закрывает кредит на машину.

При покупке авто хозяин обращается в банк для досрочного закрытия кредита. Далее, покупатель высылает указанную сумму на расчетный счет заемщика и банк убирает информацию о транспортном средстве из реестра залогов.

2. Продажа авто автосалону.

Один из популярнейших способов продать автомобиль в кредите. Здесь три стороны вопроса: автосалон, хозяин авто, банк. Вместе с представителем автосалона хозяин посещает банк, где по факту автосалон полностью гасит кредит и забирает авто, при условии, что оценка представителем автосалона равна или больше автокредита. Если же она меньше, хозяину придется вносить недостающую сумму самостоятельно.

3. Оформление потребительского кредита и последующая продажа машины с пробегом.

После получения денежных средств заемщик погашает задолженность. Потом владелец свободно выбирает любой удобный способ продажи.

4. Продажа кредитного автомобиля с оформлением доверенности.

В этом случае тот, кто продает машину, оформляет доверенность на будущего обладателя, а сам продолжает выплачивать ежемесячно сумму по кредитному договору. Сразу после полного закрытия долга заемщик передает ПТС возможному хозяину для переоформления транспортного средства на свое имя.

Инструкция: как взять машину в автокредит

Благодаря многочисленным вариантам автокредитования каждый имеет возможность легко и в максимально кратчайшие сроки стать владельцем автомобиля. Вам необходимо лишь подготовить небольшой пакет документов и выполнить несколько несложных шагов, часть из которых можно осуществить уже сейчас, не выходя из дома.



Шаг 1. Заполнить заявку на кредит. Есть несколько простых и удобных для вас вариантов: заполнить специальную анкету онлайн на сайте банка или лично посетить банковское отделение.



Шаг 2. Собрать документы. Список пакета документов вы можете найти по ссылке или связаться с кредитным специалистом.



Шаг 3.

• Если покупка у дилера. Клиент обращается в дилерский центр, при наличии первоначального взноса клиент вносит его в кассу и заключает предварительный договор купли-продажи. После этого нужно обратиться в банк для подписания кредитного договора. Банк переводит необходимую сумму для покупки авто автосалону. После этого клиент получает автомобиль.

• Если покупка у физлица. Заемщик вместе с продавцом авто обращается в банк, банк проверяет, чтобы на авто не было никаких обременений, подписывает с заемщиком кредитный договор и переводит деньги на счёт продавца.



Шаг 4. Забрать автомобиль у продавца. После получения авто, заемщику нужно поставить машину на учет в течение 15 дней и предоставить в банк копию ПТС/СОР.