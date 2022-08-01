Примсоцбанк предложил повышенный кэшбэк за покупки по кредитке!

Только с 29 июля по 25 сентября 2022 года в Примсоцбанк предлагает повышенный кэшбэк при оплате кредитной картой Примсоцбанка покупок и услуг.

В рамках акции «Отдыхай с удовольствием» клиенты банка получат 5% кэшбэка за оплату товаров и услуг в следующих категориях:



• Рестораны, закусочные, кафе (код MCC 5812/5814);

• Магазины подарков (5947);

• Магазины косметики (5977);

• Салоны красоты (7230);

• Ювелирные магазины (5944/5094);

• Цветочные магазины (5992);

• Магазины спортивных товаров (5941);

• Магазины офисных, школьных принадлежностей, канцтоваров. (5943/5111);

• Базы/места отдыха (7997/7999/7032);

• Покупка ЖД и авиабилетов. (3011/3013/4511/4112);

• Гостиницы (7011/3513/3640/3634/3553/3710/3509/3716/3504).



Для справки: MCC - это код, по которому определяется, что операция прошла в том или ином типе торговой точки, увидеть его можно в чеке операции в интернет-банке. Отметим, максимальная сумма кэшбэка составляет 1000 рублей. Выплата придёт 30 сентября.



Узнать подробности о кредитных картах Примсоцбанка, а также о действующих по ним акциям вы можете на нашем сайте или по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.

