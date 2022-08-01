Примсоцбанк предложил повышенный кэшбэк за покупки по кредитке!

Только с 29 июля по 25 сентября 2022 года в Примсоцбанк предлагает повышенный кэшбэк при оплате кредитной картой Примсоцбанка покупок и услуг.
В рамках акции «Отдыхай с удовольствием» клиенты банка получат 5% кэшбэка за оплату товаров и услуг в следующих категориях:
• Рестораны, закусочные, кафе (код MCC 5812/5814);
• Магазины подарков (5947);
• Магазины косметики (5977);
• Салоны красоты (7230);
• Ювелирные магазины (5944/5094);
• Цветочные магазины (5992);
• Магазины спортивных товаров (5941);
• Магазины офисных, школьных принадлежностей, канцтоваров. (5943/5111);
• Базы/места отдыха (7997/7999/7032);
• Покупка ЖД и авиабилетов. (3011/3013/4511/4112);
• Гостиницы (7011/3513/3640/3634/3553/3710/3509/3716/3504).
Для справки: MCC - это код, по которому определяется, что операция прошла в том или ином типе торговой точки, увидеть его можно в чеке операции в интернет-банке. Отметим, максимальная сумма кэшбэка составляет 1000 рублей. Выплата придёт 30 сентября.
Узнать подробности о кредитных картах Примсоцбанка, а также о действующих по ним акциям вы можете на нашем сайте или по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.