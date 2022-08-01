Россельхозбанк предложил накопительные счета в юанях

Россельхозбанк с 29 июля расширяет продуктовое предложение для физических лиц – теперь в банке можно открыть накопительные счета в китайских юанях.

«Накопительные счета для многих клиентов являются более комфортным форматом сбережения средств, чем вклады, поскольку деньги, хранящиеся на них, проще как снять, так и внести. Расширение продуктовой линейки банка путем добавления накопительных счетов в юанях продиктовано рыночной конъюнктурой и желанием наших клиентов диверсифицировать собственный портфель сбережений, сохраняя часть средств в очень востребованной сейчас валюте КНР», – отметила директор департамента развития розничных продуктов и процессов РСХБ Елена Волосевич.

Клиентам при открытии накопительного счета в юанях доступны два тарифных плана: «Моя копилка» и «Моя выгода». Процентная ставка зависит от суммы: при сумме до 10 юаней включительно ставка составит 0,01%, при сумме выше – 0,1%.

Минимальный размер остатка на накопительном счете не установлен, начисление и выплата процентов осуществляется ежемесячно, пополнение и расходные операции доступны без ограничений.

Открыть накопительный счет в юанях можно в отделениях РСХБ.

Подробную информацию по продуктам можно получить в отделениях банка, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.